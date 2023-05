https://fr.sputniknews.africa/20230505/un-projet-us-de-propagation-incontrolable-de-la-grippe-aviaire-realise-en-ukraine-selon-moscou-1059068327.html

Un projet US de propagation incontrôlable de la grippe aviaire réalisé en Ukraine, selon Moscou

La Défense russe poursuit l’étude des documents sur les activités biologiques menées par Washington à des fins militaires en Ukraine. Selon le commandant des... 05.05.2023, Sputnik Afrique

Le Centre ukrainien pour la science et la technologie a réalisé un projet pour le compte du Pentagone destiné àétablir les conditions de transmission incontrôlable de la grippe aviaire, a déclaré ce 5 mai Igor Kirillov, le commandant en chef des Troupes russes de la protection radiologique, chimique et biologique, lors d’un point presse consacré aux résultats d’études des documents sur les activités biologiques menées par Washington à des fins militaires en Ukraine.Plus de 10 millions de volailles abattuesCes trois dernières années, la grippe aviaire a causé des dommages importants à la Russie dont le montant dépasse 4,5 milliards de roubles (environ 58,7 millions de dollars). Plus de dix millions de volailles ont été abattues, selon M.Kirillov.En Europe, les pertes de l'industrie agricole dues à la maladie se sont élevées à environ trois milliards d'euros (3,3 milliards de dollars), précise-t-il.Au carrefour des migrations d’oiseauxLe ministère russe de la Défense a plusieurs fois exprimé sa préoccupation face à la mise en œuvre par le Pentagone de projets liés aux infections aviaires en Ukraine. Ce pays a une situation géographique unique: plus de 270 espèces d'oiseaux migrateurs, qui sont des "réservoirs naturels" de maladies dangereuses, passent par son territoire, a expliqué M.Kirillov.En juin 2022, les USA avaient admis avoir assisté 46 laboratoires en Ukraine au cours des deux dernières décennies. Ils avaient d’ailleurs nié avoir réalisé des projets portant sur des armes nucléaires, biologiques ou chimiques sur le sol ukrainien.La Défense russe avait, en décembre 2022, prouvé à Genève que des laboratoires ukrainiens bénéficiant du soutien des États-Unis avaient mené des recherches sur des agents pathogènes. Lesétudes portaient sur des infections "particulièrement dangereuses et économiquement importantes".

