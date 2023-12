Ce que signifie la visite de Poutine à Riyad, selon un prince saoudien

© AP Photo / Kamran Jebreili Le prince Turki Ben Fayçal, ancien directeur de l'Agence saoudienne de renseignements, membre du conseil d'administration de l'Institut de Beyrouth, s'exprime lors de la journée d'ouverture du sommet de l'Institut de Beyrouth à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, le samedi 10 octobre 2015. Former Director of the Saudi Arabia General Intelligence Directorate, Prince Turki Bin Faisal, a member of the board of the Beirut Institute, talks during the opening day of the Beirut Institute Summit in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Saturday, Oct. 10, 2015