https://fr.sputniknews.africa/20231210/pourquoi-des-su-35s-ont-escorte-lavion-de-poutine-au-moyen-orient-le-kremlin-repond-1064053974.html

Pourquoi des Su-35S ont escorté l’avion de Poutine au Moyen-Orient? Le Kremlin répond

Pourquoi des Su-35S ont escorté l’avion de Poutine au Moyen-Orient? Le Kremlin répond

L’appareil du dirigeant russe a été escorté par des chasseurs Su-35 lors de la récente visite de Vladimir Poutine au Moyen-Orient. Cette manœuvre a permis de... 10.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-10T15:33+0100

2023-12-10T15:33+0100

2023-12-10T15:33+0100

russie

moyen-orient

international

su-35

avion

vladimir poutine

aéronefs

équipements

équipement militaire

dmitri peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/1a/1055380317_0:2:2704:1523_1920x0_80_0_0_986794c66742ea29d9ed42ec990fa516.jpg

L’utilisation d’aéronefs de génération 4++ Sukhoi Su-35S pour escorter l’avion du chef d’État russe au Moyen-Orient début décembre a permis de présenter de nouveaux équipements russes, a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe dans une interview télévisée.Le porte-parole avait précédemment expliqué que les Su-35S avaient accompagné l’avion N°1 au Moyen-Orient car il s'agissait d'une "région turbulente", tout en précisant que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite étaient des pays stables et sûrs.Selon le magazine Military Watch, les avions de combat Su-35 qui ont escorté l’appareil de Vladimir Poutine aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite avaient montré la puissance de laRussie.Visite du Président russe au Moyen-OrientLe 6 décembre, Vladimir Poutine s’est rendu dans la capitale des Émirats arabes unis, où il s’est entretenu avec son homologue Mohammed ben Zayed al-Nahyane. Lors de son premier voyage à destination d’Abou Dhabi, l’avion du dirigeant russe avait été accompagné par des Su-35S.Selon le ministère russe de la Défense, les chasseurs avaient décollé dans des conditions météorologiques difficiles, sous une pluie battante accompagnée de rafales de vent. Aux commandes se trouvaient des pilotes de première classe.

russie

moyen-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, moyen-orient, international, su-35, avion, vladimir poutine, aéronefs, équipements, équipement militaire, dmitri peskov