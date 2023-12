https://fr.sputniknews.africa/20231210/la-strategie-us-pour-kiev-etait-un-echec-avant-meme-sa-mise-en-uvre-selon-un-ex-officier-de-la-cia-1064052831.html

La stratégie US pour Kiev était un échec avant même sa mise en œuvre, selon un ex-officier de la CIA

La stratégie US pour Kiev était un échec avant même sa mise en œuvre, selon un ex-officier de la CIA

La contre-offensive ukrainienne lancée en juin n'est toujours pas parvenue à percer les lignes de défense russes dans le Donbass. Or, Washington savait à... 10.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-10T14:09+0100

2023-12-10T14:09+0100

2023-12-10T14:09+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

états-unis

international

contre-offensive

cia

échec

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/17/1057998219_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2d5b83539510068125b1d9e6430e3f8e.jpg

Les dirigeants des États-Unis ne devraient pas s’étonner de la déconfiture de la contre-offensive ukrainienne dont la stratégie a été élaborée par leurs propres spécialistes. Celle-ci était vouée à l'échec, a déclaré Larry Johnson, ancien officier de la Central Intelligence Agency (CIA)."Les États-Unis […] n'avaient même pas d'expérience dans des conditions similaires. Ils ont accepté de donner à l'armée ukrainienne une formation limitée et inappropriée; ils n’ont pas fourni les obus et les avions nécessaires pour une telle opération", a-t-il asséné sur son site Internet. La contre-offensive a raté pour deux raisonsPour M.Johnson, l'Occident savait d'avance que l'offensive ukrainienne n'avait aucune chance de réussir.Il estime que l'échec des forces armées ukrainiennes est dû à deux raisons: le manque d'avions qui pourraient frapper les positions russes et la mauvaise formation de l'armée ukrainienne, qui ne disposait pas de l'expérience militaire requise.Des pertes à hauteur de plus de 125.000 hommesDepuis plus de six mois, les forces armées ukrainiennes tentent de progresser sur les axes de Donetsk-Sud, d'Artiomovsk (Bakhmout) et de Zaporojié. Elles lancent dans la bataille des unités formées par l'Otan et dotées d'équipements étrangers.Le 1er décembre, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait annoncé que l'armée de Kiev avait perdu plus de 125.000 soldats en six mois.

russie

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, états-unis, international, contre-offensive, cia, échec