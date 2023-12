https://fr.sputniknews.africa/20231209/top-10-des-plus-petits-pays-dafrique-1064043996.html

Top-10 des plus petits pays d’Afrique

Les Seychelles sont le plus petit pays d’Afrique. L’archipel situé dans l'océan Indien est suivi par Sao Tomé et Principe et les Comores, selon un classement... 09.12.2023, Sputnik Afrique

Avec une superficie de 460 kilomètres carrés et une population de seulement 98.908 habitants, les Seychelles sont le plus petit pays du continent africain, d'après le site World Population Review.Sao Tomé et Principe est deuxième, avec sa surface de 960 kilomètres carrés.Les Comores complètent le podium avec 1.861 kilomètres carrés.L'Île Maurice et ses 2.040 kilomètres carrés pointent à la 4e place, juste devant le Cap-Vert qui est classé 5e avec une superficie de 4.030 kilomètres carrés. La Gambie, elle, compte 11.300 kilomètres carrés; elle est sixième.Ensuite viennent l'Eswatini, avec 17.360, qui se positionne 7e, Djibouti (23.200 kilomètres carrés, 8e) et le Rwanda (26.340 kilomètres carrés, 9e).Le Burundi (27.830 km2) clôt ce top-10.Pour rappel, l'Afrique est le deuxième continent le plus grand du monde, avec une superficie totale de plus d'environ 30,3 millions de km2, soit environ un cinquième de la surface de la Terre. La World Population Review a également établi un classement des pays les plus vastes du continent.L'Algérie, avec sa superficie de 2.384.741 kilomètres carrés, est le pays le plus vaste d'Afrique. Elle est suivie de la République démocratique du Congo, avec 2.344.860 kilomètres carrés, et due Soudan qui s’étend sur 1.854.105 kilomètres carrés.

