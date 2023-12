https://fr.sputniknews.africa/20231209/ces-pays-sont-les-plus-vastes-dafrique--1064044490.html

Ces pays sont les plus vastes d’Afrique

Ces pays sont les plus vastes d’Afrique

L'Algérie, la République démocratique du Congo et le Soudan sont les plus vastes pays d’Afrique, selon un classement établi par le site World Population... 09.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-09T22:01+0100

2023-12-09T22:01+0100

2023-12-09T22:01+0100

maghreb

algérie

république démocratique du congo (rdc)

soudan

afrique subsaharienne

libye

tchad

niger

angola

mali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/06/1045444036_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf527293a24a4b0c9db7709e34f50e26.jpg

Avec une superficie de plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, l'Algérie est le plus vaste pays d'Afrique, a annoncé le site World Population Review, présentant un classement des pays africains par ordre de taille, établi à partir des données collectées par Statista.Le classement se présente comme suit (la superficie indiquée en km2):Algérie — 2.381.741;RDC — 2.344.860;Soudan — 1.878.000;Libye — 1.759.540;Tchad — 1.284.000;Niger — 1.267.000;Angola — 1.246.700;Mali — 1.240.190;Afrique du Sud — 1.219.090;Éthiopie — 1.136.240.Le World Population Review a également désigné les plus petits pays du continent africain. Ce classement est dominé par les Seychelles, Sao Tomé et Principe et les Comores.

maghreb

algérie

république démocratique du congo (rdc)

soudan

afrique subsaharienne

libye

tchad

niger

angola

mali

afrique du sud

ethiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, république démocratique du congo (rdc), soudan, afrique subsaharienne, libye, tchad, niger, angola, mali, afrique du sud, ethiopie