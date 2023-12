https://fr.sputniknews.africa/20231208/un-reseau-criminel-specialise-dans-le-cambriolage-dusines-demantele-en-algerie-1064029951.html

Un réseau criminel spécialisé dans le cambriolage d'usines démantelé en Algérie

La gendarmerie algérienne a annoncé avoir démantelé un réseau de cambrioleurs d'usines et saisi les moyens utilisés par ces criminels. 08.12.2023, Sputnik Afrique

La Gendarmerie nationale (GN) de Bir Mourad Raïs et la brigade de la GN de Oued Smar (Alger), ont démantelé un réseau spécialisé dans le cambriolage d'usines. Elles ont récupéré une somme d'argent et saisi le matériel utilisé par les cambrioleurs, indique ce vendredi 8 décembre un communiqué des services de la GN.L'affaire a été enclenchée suite à des informations parvenues au centre des opérations au Groupement, faisant état "d'un cambriolage commis par un groupe d'individus cagoulés et munis d'armes", précise la même source.Après une enquête approfondie et l'exploitation des enregistrements (caméras et vidéos) récupérés auprès des victimes, la GN a arrêté les six membres du réseau, avec la saisie de deux véhicules et d'un motocycle utilisés dans les opérations de vol.Les membres de la gendarmerie ont également réussi à résoudre plusieurs autres affaires similaires enregistrées récemment impliquant les membres de cette bande.Après l'achèvement des procédures légales, les mis en cause seront déférés devant les juridictions compétentes pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime de vol avec circonstances aggravantes telles que l'utilisation d'armes et d'un véhicule, de violence, de menace, d'escalade et d'effraction, conclut le communiqué.

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

algérie, maghreb, cambriolage, police