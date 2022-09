https://fr.sputniknews.africa/20220924/sorti-de-prison-il-tente-de-cambrioler-un-appartement-ou-vit-un-policier-1056274346.html

Sorti de prison, il tente de cambrioler un appartement où vit… un policier

Sorti de prison, il tente de cambrioler un appartement où vit… un policier

Il n’aura décidément pas retenu la leçon. Un cambrioleur, venant de sortir de prison en France, a pénétré dans un logement et a été surpris par un policier... 24.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-24T11:56+0200

2022-09-24T11:56+0200

2022-09-24T11:56+0200

france

cambriolage

police

prison

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104373/49/1043734961_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_910f7a314d6c635a74898ad884a42d4c.jpg

Pour son larcin, le délinquant a fait mauvaise pioche. Un cambrioleur de 27 ans a été pris en flagrant délit en tombant sur l’occupant des lieux, qui s’est avéré être un policier municipal. Les faits se sont produits le 17 septembre à Grenoble, en France.Selon Le Dauphiné libéré, le fonctionnaire a été alerté par le bruit et a découvert le malfaiteur dans une chambre du logement. L’agent l’a rapidement interpellé et a ensuite prévenu les forces de l’ordre.Un mis en cause "malchanceux"Surpris sur place, le suspect a nié le cambriolage lors de son procès. Selon lui, il cherchait juste un endroit où dormir, rapporte le média. Des justifications qui n’ont pas pesé face au témoignage du fonctionnaire.De plus, il s’est avéré que l’individu avait déjà été condamné à une quinzaine de reprises, et qu’il était sorti de prison trois jours plus tôt.Le 19 septembre, il a été condamné par le tribunal correctionnel à 10 mois de prison ferme, avec mandat de dépôt.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, cambriolage, police, prison