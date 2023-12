https://fr.sputniknews.africa/20231208/cinq-avions-et-224-drones-ce-que-les-systemes-de-defense-aerienne-russes-ont-abattu-en-sept-jours---1064027523.html

Cinq avions et 224 drones… ce que les systèmes de défense aérienne russes ont abattu en sept jours

Cinq avions et 224 drones… ce que les systèmes de défense aérienne russes ont abattu en sept jours

La défense aérienne russe a abattu, en une semaine, cinq avions de combat ukrainiens, à savoir trois MiG-29 et deux Su-25, a annoncé le ministère de la... 08.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-08T19:50+0100

2023-12-08T19:50+0100

2023-12-08T19:50+0100

donbass. opération russe

international

russie

ukraine

conflit ukrainien

ministère russe de la défense

mig-29

su-25

mi-8

drone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1d/1058933826_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_1909e940ec797ca4d5e28772d306f91c.jpg

Au total, les systèmes de défense aérienne ont intercepté et abattu depuis le 1er décembre, selon la Défense russe: Depuis le début de l’opération militaire spéciale, l’armée russe a abattu 550 avions, 257 hélicoptères et 9.577 drones. Elle a détruit 442 systèmes de défense sol-air, 13.894 chars et autres blindés, 1.188 lance-roquettes multiples, 7.279 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 16.056 autres équipements militaires, indiquent les données réactualisées du ministère de la Défense.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, conflit ukrainien, ministère russe de la défense, mig-29, su-25, mi-8, drone, agm-88 harm (missile air-sol), s-200, jdam (joint direct attack munition)