Kiev tente de frapper la Crimée avec des missiles S-200

La Défense russe a signalé deux tentatives de l'armée ukrainienne de frapper la Crimée avec des missiles sol-air S-200 adaptés pour mener des attaques au sol. 07.10.2023, Sputnik Afrique

Les forces de Kiev ont tenté ce 7 octobre d’attaquer la Crimée avec deux missiles anti-aériens S-200 transformés en armes de frappe au sol, a rapporté le ministère russe de la Défense.La défense aérienne a rapidement détecté et détruit les cibles dans les airs, a relaté l’instance.Des tentatives de frappe régulièresLe 6 octobre, le ministère russe de la Défense avait annoncé qu’une vedette de la flotte de la mer Noire avait détruit un drone naval ukrainien à dix kilomètres des côtes de la péninsule.Le soir même, l’armée de Kiev a tenté d'attaquer la ville de Sébastopol. Le gouverneur Mikhaïl Razvojaïev a fait savoir que les militaires avaient abattu deux drones de surface.Les forces de Kiev effectuent des frappes régulières dans des zones frontalières russes, les attaquent avec des drones et organisent des actes de sabotage.Le niveau d’alerte terroriste jaune est actuellement en vigueur en Crimée et à Sébastopol.

