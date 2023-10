https://fr.sputniknews.africa/20231004/une-tentative-de-debarquement-des-troupes-de-kiev-en-crimee-dejouee-par-larmee-russe-1062524420.html

Une tentative de débarquement des troupes de Kiev en Crimée déjouée par l’armée russe

Une tentative de débarquement des troupes de Kiev en Crimée déjouée par l’armée russe

Les forces russes ont repoussé une tentative ukrainienne de "réaliser un acte terroriste" dans la nuit du 3 au 4 octobre en Crimée. L’ennemi se dirigeait vers... 04.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-04T08:13+0200

2023-10-04T08:13+0200

2023-10-04T09:08+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

conflit

débarquement

ministère russe de la défense

drone

mer noire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/09/0e/1044428884_0:552:2047:1703_1920x0_80_0_0_a347a52c14cd4a45939b15bfdd9e1d7a.jpg

Des avions russes ont déjoué une tentative de débarquement de troupes ukrainiennes dans la partie nord-ouest de la mer Noire, a fait savoir ce 4 octobre le ministère russe de la Défense.Selon l’instance, les forces de Kiev ont tenté de mener cet "acte terroriste" dans la nuit du 3 au 4 octobre en se dirigeant à bord d’un navire militaire rapide et trois jet-skis vers le cap Tarkhankout, en Crimée.Une trentaine de drones abattueDe plus, selon l’instance, les systèmes de défense aérienne russes ont intercepté et détruit la même nuit au total 31 drones de type avion au-dessus de trois régions russes. Il s’agit de celles de Belgorod, de Briansk et de Koursk.Les engins abattus ont visé des installations situées sur le territoire de la Russie.L’armée ukrainienne a aussi frappé quatre districts de la région de Briansk avec des armes à sous-munitions, selon le gouverneur. D’après les données préliminaires, aucune victime n’est à déplorer.Des tentatives ratéesCe n'est pas le premier incident de ce type. La Défense russe a déjà annoncé le 10 septembre dernier que l'aviation russe avait éliminé trois vedettes rapides avec des groupes de débarquement ukrainiens à leur bord au nord-est de l’île des Serpents. Ces derniers se dirigeaient vers la Crimée.Le 4 septembre, quatre vedettes rapides Willard Sea Force avec des soldats de Kiev ont été anéanties dans la partie nord-ouest de la mer Noire. Ils avaient aussi visé la péninsule.En outre, quatre autres bateaux transportant des militaires ukrainiens, allant jusqu’à 50 personnes, ont été détruits le 30 août.De plus, les troupes de Kiev tentent régulièrement d’attaquer les territoires frontaliers, ainsi que la partie ouest de la Russie, à l’aide de drones et de missiles.

russie

ukraine

mer noire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, conflit, débarquement, ministère russe de la défense, drone, mer noire