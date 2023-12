https://fr.sputniknews.africa/20231208/brics-ocs-un-monde-multipolaire-fonde-sur-le-respect-des-nations-et-des-peuples-est-possible-1064024037.html

BRICS-OCS: "un monde multipolaire fondé sur le respect des nations et des peuples" est possible

BRICS-OCS: "un monde multipolaire fondé sur le respect des nations et des peuples" est possible

L’exemple donné par la Russie, qui va fournir gratuitement du blé tendre à plusieurs pays africains, est un pas énorme vers un monde multipolaire et pacifique... 08.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-08T15:35+0100

2023-12-08T15:35+0100

2023-12-08T15:35+0100

afrique en marche

podcasts

brics

organisation de coopération de shanghai (ocs)

monde multipolaire

respect

russie

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/08/1064023718_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_2098e2617ecc56d86885ab7492fdc3eb.jpg

BRICS-OCS: «un monde multipolaire fondé sur le respect des nations et des peuples» est possible L’exemple donné par la Russie, qui va fournir gratuitement du blé tendre à plusieurs pays africains, est un pas énorme vers un monde multipolaire et pacifique, affirme à L’Afrique en marche le Colonel Régis Chamagne de l’Armée de l’air française.

"Il est tout à fait avéré, pour tout observateur sérieux, que l’Otan a définitivement perdu la guerre face à l’Armée russe en Ukraine", affirme à Radio Sputnik Afrique le Colonel Régis Chamagne, retraité de l’Armée de l’air française, analyste militaire et géopolitique. Et d’ajouter que "les États-Unis ont quasiment détruit toute l’industrie militaire européenne dans le but d’imposer à leurs alliés au sein de l’Otan les armements produits par leur complexe militaro-industriel inefficace et de mauvaise qualité"."Un exemple criant, c'est le fait que la Russie livre gratuitement des céréales en nombre considérable pour les pays africains qui en ont besoin", souligne M. Régis. "Un geste humanitaire hautement symbolique en faveur de l’entraide, la paix dans le monde et l’établissement d’accords de coopération d’égal à égal et gagnant-gagnant. C’est ce qui explique d’ailleurs le grand attrait que les pays du Sud global ont pour les BRICS et l’OCS".Durant cette émission, nous recevrons également Akram Kharief, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire algérien Menadefense. Il s’exprimera sur l’exercice militaire naval conjoint que l’Algérie et la Russie ont tenu dernièrement en Méditerranée.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, brics, organisation de coopération de shanghai (ocs), monde multipolaire, respect, russie, afrique, аудио