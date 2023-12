Sputnik anime un atelier en présentiel pour l’agence algérienne APS, une première

https://fr.sputniknews.africa/20231207/sputnik-anime-un-atelier-en-presentiel-pour-lagence-algerienne-aps-une-premiere-1064006769.html

Mikhaïl Konrad, directeur des projets spéciaux de Sputnik, est revenu sur le fonctionnement de la banque de contenu visuel SputnikMediabank et a présenté un certain nombre de solutions technologiques de l'agence de presse et la radio internationale Sputnik.Les journalistes algériens ont appris comment sont créés les projets spéciaux interactifs - lauréats de prix internationaux- dans le domaine de l'infographie et de l'information-divertissement, quelles opportunités offrent l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans la production vidéo, et bien plus encore.La discussion s'est poursuivie avec un échange sur les avantages des solutions logicielles et matérielles pour le traitement vidéo et les diffusions vidéos en direct.Le module a réuni des spécialistes et des chefs de départements de l'APS."Nos collègues mettent déjà en œuvre des projets multimédias ambitieux et je suis convaincu que l’expérience de Sputnik les incitera à franchir de nouvelles étapes. Nous souhaitons à notre partenaire stratégique, l’agence de presse APS, un plein succès dans son travail avec les formats multimédias et les nouvelles technologies", a-t-il déclaré.Le module approfondi SputnikPro s'inscrit dans la mise en œuvre pratique de l'accord récemment signé sur un partenariat international stratégique entre les deux médias.

