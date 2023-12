https://fr.sputniknews.africa/20231201/sputnik-etend-son-reseau-de-partenaires-en-afrique-du-nord-1063885499.html

Sputnik étend son réseau de partenaires en Afrique du Nord

Sputnik étend son réseau de partenaires en Afrique du Nord

L'agence de presse et radio internationale Sputnik et la principale agence de presse algérienne APS ont signé un accord de partenariat international... 01.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-01T11:44+0100

2023-12-01T11:44+0100

2023-12-01T11:44+0100

maghreb

algérie

sputnik

algérie presse service (aps)

partenariat stratégique

partenariat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/01/1063889708_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_59248e7bfd8e6c93154530e5c999aae6.jpg

Le document a été signé par Vassily Poushkov, directeur de la coopération internationale de Sputnik, et Rabah Hassini, directeur de l'information de l’APS."L'accord signé vise principalement à renforcer l'échange d'informations et à mettre en œuvre des projets communs dans le domaine des médias. Il est important que ce document ne soit pas juste une formalité, mais qu'il soit immédiatement confirmé par des actions pratiques. Ainsi, cette semaine, la visite se poursuivra avec un cours de conférences SputnikPro (en présentiel) pour les journalistes de l'APS. Nos projets incluent de nouvelles méthodes et de formes de travail, et je suis sûr que nous réussirons à les concrétiser", a avancé Vassily Poushkov, en remerciant la partie algérienne pour son accueil chaleureux."Aujourd'hui on a signé l'accord de partenariat stratégique dans le domaine de l'information entre nos deux agences. Cela s'inscrit dans la logique et dans la stratégie de l'Algérie à augmenter le niveau de coopération entre nos deux pays dans tous les domaines. Donc c'est cela notre satisfaction. Et on signe avec l'agence Sputnik qui est une agence spécialisée dans tout ce qui est multimédia et audiovisuel. Par conséquent, c'est donc une autre satisfaction pour nous et on espère que cet accord donnera un nouveau souffle à la coopération entre nos deux agences et nos deux pays", a conclu le directeur de l'information de l’APS.

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, sputnik, algérie presse service (aps), partenariat stratégique, partenariat