Des centaines de Gazaouis ressemblés près de l’entrepôt de l’Onu à Gaza – vidéo

Des habitants de la ville de Deir al-Balah à Gaza se sont rassemblés devant les portes du centre d’approvisionnement de l’Onu, selon les médias. 07.12.2023, Sputnik Afrique

De nombreux Palestiniens se sont réunis ce 7 décembre près du centre d’approvisionnement humanitaire de l’Onu à Deir al-Balah dans la bande de Gaza, espérant recevoir de la nourriture ou toute autre aide humanitaire, annoncent les médias locaux.Catastrophe humanitaire à GazaLa trêve de 7 jours entre Israël et le Hamas avait pris fin le 1er décembre. Elle avait permis l'entrée de centaines de camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, assiégée et attaquée depuis sept semaines par l'armée israélienne.La situation y reste pourtant "catastrophique", selon le Programme alimentaire mondial (PAM), prévenant qu'"il existe un risque de famine".Le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Ghebreyesus, avait averti le 3 décembre que l’état en termes de santé à Gaza était "inimaginable". Dans un message sur le réseau social X, il a souligné que les informations sur les violents bombardements israéliens "suscitent l’horreur".L’OMS avait également déploré une propagation massive de certaines maladies contagieuses, notamment 45 fois plus de cas de diarrhée chez les enfants, alors même que la plupart des hôpitaux de la bande de Gaza sont à l'arrêt.

