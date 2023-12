https://fr.sputniknews.africa/20231206/vladimir-poutine-arrive-en-visite-aux-emirats-arabes-unis--video-1063972894.html

Vladimir Poutine s'entretient avec le Président émirati à Abou Dhabi - vidéo

Le Président russe rencontre ce 6 décembre son homologue émirati Mohammed ben Zayed Al Nahyane à Abou Dhabi. C’est la première visite de Vladimir Poutine dans... 06.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-06T10:50+0100

2023-12-06T10:50+0100

2023-12-06T12:32+0100

russie

vladimir poutine

émirats arabes unis

mohammed ben zayed al nahyane

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/06/1063979828_6:0:1903:1067_1920x0_80_0_0_7fcf04c319b07077394a2345706a9c8c.png

Les Émirats arabes unis accueillent ce 6 décembre Vladimir Poutine à Abou Dhabi avec une délégation de plusieurs ministres et hauts responsables. Après la rencontre officielle à l’aéroport et la réunion au palais, les parties russes et émiraties tiendront des négociations, a précisé l’assistant du Président russe, Youri Ouchakov. Ensuite, les dirigeants russe et émirati auront un entretien en tête-à-tête.

russie

émirats arabes unis

2023

russie, vladimir poutine, émirats arabes unis, mohammed ben zayed al nahyane