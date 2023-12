https://fr.sputniknews.africa/20231206/les-medias-occidentaux-ont-une-lecture-etriquee-de-lafrique-1063981332.html

Les médias occidentaux ont une "lecture étriquée de l’Afrique"

Les médias occidentaux ont une "lecture étriquée de l’Afrique"

Loin d’être impartiaux et objectifs, les médias occidentaux véhiculent une vision noire de l’Afrique, pour faire croire aux pays du continent qu’ils ont besoin... 06.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-06T13:37+0100

2023-12-06T13:37+0100

2023-12-06T13:37+0100

international

médias

médias français

le monde

burkina faso

terrorisme

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/09/1045325977_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_5dd6cb3e6d86ba6c0ce60f1984d0f38b.jpg

L’information dévoyée. Les médias occidentaux ne traitent pas les réalités factuelles de l’Afrique, mais sont des "instruments de manipulation et de diversion" à l’endroit des peuples africains, a déclaré à Sputnik Sylvestre Ilboudo, rédacteur en chef d'Actuel Média Burkina.En cherchant à imposer cette vision biaisée et pro-occidentale, les médias occidentaux travaillent eux-mêmes contre la démocratie, ajoute le journaliste.Le Monde suspenduLa situation est encore plus délicate lorsque les médias occidentaux entravent la lutte contre le terrorisme menée aujourd’hui par certains États africains. Ce 2 décembre, le Burkina s’est même vu forcé de suspendre le quotidien français Le Monde pour un "article tendancieux" sur l’attaque djihadiste sur Djibo.Une sanction logique puisque le journal français a "choisi son camp" et que le gouvernement burkinabé peut difficilement tolérer un appui médiatique à ceux "qui ont choisi de détruire l’État", souligne Sylvestre Ilboudo.Il est d’ailleurs ironique que la France demande de lever les suspensions contre ces médias en Afrique, alors qu’elle censure de son côté des médias russes, comme Sputnik ou RT, faire encore remarquer le journaliste.

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, médias, médias français, le monde, burkina faso, terrorisme, opinion