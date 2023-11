https://fr.sputniknews.africa/20231115/blocage-de-sputnik-a-lue-il-ny-a-pas-de-loyaute-dexpression-selon-un-ministere-burkinabe-1063559149.html

Blocage de Sputnik à l’UE: "Il n'y a pas de loyauté d'expression", selon un ministère burkinabé

Blocage de Sputnik à l’UE: "Il n'y a pas de loyauté d'expression", selon un ministère burkinabé

L’Union européenne a violé la liberté d’expression en bloquant les agences d’information russes Sputnik et RT en mars dernier, selon le ministre burkinabé de... 15.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-15T12:06+0100

2023-11-15T12:06+0100

2023-11-15T13:43+0100

afrique

burkina faso

sahel

afrique subsaharienne

blocage

sanctions

chaîne de télévision rt

union européenne (ue)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0f/1063558958_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d8c614c664e6e1360467787cb4e71ad4.jpg

Selon lui, "il n'y a pas de loyauté d'expression" dans une telle démarche du Vieux Continent, mais "une volonté de faire la propagande". Entretemps, ces pays de l’UE "se présentent comme les grands défenseurs des droits de l'homme".De son côté, Ouagadougou a même été contraint d’interdire la diffusion de certains médias français qui ont "donné la parole à des groupes terroristes qui tuent au Burkina", a noté M. Ouédraogo.Prônant le renforcement des échanges russo-burkinabés, le ministre a mis en valeur la nécessité de faire face à ces pratiques européennes qualifiées d’"inacceptables":"Propagande subversive" de l’UELors d’une interview à Sputnik Afrique en juillet dernier, le capitaine Ibrahim Traoré a également fustigé la politique médiatique de l’UE, notamment certains médias français. Revenant sur la suspension de RFI et France 24, l’homme fort du Burkina a déclaré que son pays, qui est en guerre, n’allait pas "tolérer que des médias viennent essayer d'intoxiquer nos populations et essayer de les manipuler, de faire de la propagande subversive".En exprimant son incompréhension de la colère de Paris provoquée par ce blocage, M. Traoré a noté que le Burkina avait le droit de mettre au ban des médias, tout comme l’UE l’a fait avec les agences russes.En décembre 2022, le gouvernement burkinabé a suspendu Radio France Internationale (RFI) "jusqu’à nouvel ordre". Il a reproché au média un "manquement grave" et l’a accusé de propager une "information mensongère".En mars dernier, la même mesure a été annoncée à l'égard de la chaîne d'information France 24 qui avait pris une interview du chef du groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI)*.*Organisation terroriste interdite en Russie.

afrique

burkina faso

sahel

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, burkina faso, sahel, afrique subsaharienne, blocage, sanctions, chaîne de télévision rt, union européenne (ue)