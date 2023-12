https://fr.sputniknews.africa/20231205/non-alignes-aujourdhui-valeurs-traditionnelles-et-developpement-sans-assujettissement-1063964859.html

Non-alignés aujourd'hui: valeurs traditionnelles et développement sans assujettissement

Dans cette nouvelle édition de L’Afrique en marche, Me Arnaud Develay, consultant politique, analyse de quelle façon les pays membres du Mouvement des... 05.12.2023, Sputnik Afrique

Non-alignés aujourd'hui: valeurs traditionnelles et développement sans assujettissement Dans cette nouvelle édition de L’Afrique en marche, Me Arnaud Develay, consultant politique, analyse de quelle façon les pays membres du Mouvement des non-alignés pourraient faire revivre l’idée motrice de leur organisation dans le monde multipolaire émergent.

"Le Mouvement des non-alignés aujourd'hui, c'est avant tout le désir par un groupement d'États, estimé à 120, de pouvoir avoir accès à une alternative dans leur mode de développement et d'interaction avec leurs partenaires de la communauté internationale, sans être assujettie ou sans que leur interaction soit conditionnée par l'adoption d'un mode idéologique qui verrait les valeurs traditionnelles familiales être remplacées par les valeurs LGBTQ par exemple, ou qui verraient le développement industriel de ce pays abandonner l'énergie fossile en faveur d'alternatives énergétiques", affirme Me Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant."On se méfie toujours des Occidentaux et on préfère faire du business avec la Russie, avec la Chine. Parce que c'est du business et c'est du gagnant-gagnant", constate le consultant politique.Dans cette nouvelle édition, vous écouterez également Idris Hamid, expert en affaires africaines, qui a commenté pour Sputnik Afrique l'envoi gratuit de céréales russes aux pays africains.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

