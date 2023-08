https://fr.sputniknews.africa/20230809/la-bm-suspend-laide-financiere-a-louganda-a-cause-dune-loi-anti-lgbt-1061206508.html

La BM suspend l’aide financière à l’Ouganda à cause d’une loi anti-LGBT+

La BM suspend l’aide financière à l’Ouganda à cause d’une loi anti-LGBT+

Le gouvernement ougandais sera privé de toute aide financière internationale suite à l’adoption en mai 2023 de la nouvelle loi anti-LGBT+ alourdissant les... 09.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-09T18:17+0200

2023-08-09T18:17+0200

2023-08-09T18:17+0200

afrique

afrique subsaharienne

ouganda

banque mondiale (bm)

sanctions économiques

lgbt

homosexuel

économie

peine de mort

peine de prison

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101888/46/1018884637_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_32004648c8086dcec68460ed8ce8125b.jpg

La Banque mondiale a pris la décision d’arrêter l’octroi de nouveaux prêts à Kampala au vu de la nouvelle loi anti-homosexuelle promulguée le 29 mai, qui "contredit fondamentalement les valeurs du Groupe de la Banque mondiale (BM)", a annoncé le 8 août le communiqué de l’institution financière.Depuis la promulgation de la nouvelle loi anti-LGBT+ le 29 mai, la BM se trouve en contact permanent avec les autorités ougandaises, les demandant de réexaminer la législation. Selon Reuters, une équipe de la BM s’est rendue dans le pays en mai pour établir des mesures garantissant que les projets financés par l’institution protègent les droits et la dignité des minorités.Suspension de futurs prêtsL’Association internationale de développement affiliée à la BM avait fourni à Kampala 5,4 milliards de dollars de crédits jusqu’en 2022 destinés au financement de projets de santé et d’éducation. Ces derniers pourraient maintenant être atteints par la nouvelle législation, selon la BM.Toutefois, le portefeuille existant continuera à allouer des fonds même si de nouveaux prêts sont interdits, a indiqué une source de la BM.Sanctions jusqu’à la peine de mortAdoptée début mai par le parlement ougandais, la loi anti-homosexuelle a été promulguée le 29 mai, malgré de fortes pressions internationales, par le Président Yoweri Museveni. La nouvelle législation durcit la responsabilité à toute personne entretenant des actes homosexuels et condamne désormais à la peine de mort pour "homosexualité aggravée".La précédente version de la loi en question a été votée par le Parlement ougandais le 20 décembre 2013 qui prévoyait la prison à vie pour les récidivistes. Un article sur la peine de mort avait été rejeté sous de fortes pressions des pays occidentaux et de l'Onu qui avaient vivement critiqué Kampala à l’époque.

afrique

afrique subsaharienne

ouganda

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, ouganda, banque mondiale (bm), sanctions économiques, lgbt, homosexuel, économie, peine de mort, peine de prison