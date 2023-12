https://fr.sputniknews.africa/20231205/legypte-a-devoile-son-premier-lance-roquettes-multiple-100-national--images-1063963369.html

L’Égypte a dévoilé son premier lance-roquettes multiple 100% national – images

Le premier lance-roquettes multiple 100% égyptien, le Raad 200, a été présenté lors du Salon international des industries défensives et militaires EDEX 2023. 05.12.2023, Sputnik Afrique

égypte

salon d'armement

lance-roquettes

armements

vidéo

L’engin est doté d’un système de commande à distance assurant la protection de l’équipage. D'un calibre de 122 mm, sa portée peut atteindre 400 kilomètres. Il a été entièrement conçu et fabriqué sur le sol égyptien.Cette 3e édition de l’EDEX (Salon international des industries défensives et militaires) se tient du 4 au 7 décembre dans la capitale égyptienne. C’est la plus grande exposition militaire du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord réunit 35.000 visiteurs et près de 400 entreprises de défense et de sécurité venus d'une cinquantaine de pays.

égypte

