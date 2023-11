https://fr.sputniknews.africa/20231113/voici-les-cinq-armees-les-plus-puissantes-du-moyen-orient-1063532867.html

Voici les cinq armées les plus puissantes du Moyen-Orient

Sur fond de tensions au Moyen-Orient, alimentées par l'escalade de la crise israélo-palestinienne, il y a des craintes mondiales d'une guerre régionale. Dans... 13.11.2023, Sputnik Afrique

La crise israélo-palestinienne augmente les craintes dans le monde d'une guerre régionale au Moyen-Orient. Au vue des risques grandissants d'un conflit dans la région, Sputnik fait le point sur les forces armées les plus puissantes de la région et fait une analyse de chacune d'entre elles relative au conflit en cours. https://fr.sputniknews.africa/20231113/les-pays-du-golfe-utiliseront-t-ils-larme-petroliere-pour-faire-arreter-les-bombardements-de-gaza-1063526276.htmlIsraëlLes Forces de défense israéliennes (FDI) sont considérées comme l'une des cinq puissances militaires les plus importantes du Moyen-Orient depuis la création du pays en 1948. L'Institut international d'études stratégiques (IISS) estime l'effectif total des FDI à 169.500 soldats actifs et 465.000 réservistes (dont 360.000 ont été appelés sous les drapeaux après le 7 octobre).L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a estimé le budget militaire d'Israël à 23,4 milliards de dollars en 2022 (dont 3,18 milliards de dollars d'aide militaire américaine annuelle). L'armée israélienne compte trois branches, que sont les forces terrestres, l'armée de l'air et la marine, ainsi que quatre commandements distincts (nord, centre, sud et front intérieur).Le pays possède l'une des industries de défense les plus importantes, diversifiées et rentables au monde. Il produit des avions, drones, missiles, radars, systèmes de guerre électronique et même des satellites. Parmi les principaux armements fabriqués en Israël figurent les systèmes de défense antiaérienne et antimissile Dôme de fer, Arrow et Fronde de David, la série de missiles à capacité nucléaire Jéricho, les armes légères de fabrication nationale telles que le pistolet semi-automatique Desert Eagle, la mitrailleuse légère Negev et la mitrailleuse sous-marine Uzi, ainsi que les chars d'assaut Merkava. Grâce au soutien financier des États-Unis, Israël a pu se doter d’armes américaines les plus récentes et les plus performantes, devenant ainsi l'un des premiers pays à recevoir l'avion de chasse Lockheed Martin F-35, qu'Israël a fortement personnalisé pour y inclure une avionique maison et la capacité d’utiliser des missiles et des bombes de fabrication israélienne. https://fr.sputniknews.africa/20231111/escalade-technologique-israel-utilise-une-nouvelle-arme-pour-intercepter-les-missiles--1063481745.htmlPour couronner le tout, Israël est soupçonné d'être un État doté d'armes nucléaires (le pays ne confirme pas et n'infirme pas son statut, dans le cadre d'une politique connue sous le nom d'"ambiguïté délibérée"). Le SIPRI estime qu'Israël possède jusqu'à 80 armes nucléaires à vecteur aérien et à vecteur missile. Des analystes américains et israéliens qualifient la stratégie nucléaire d'Israël d'"option Samson". Cela fait référence au personnage biblique de l'Ancien Testament, Samson, qui, selon la légende, a renversé le temple philistin et s'est enterré vivant avec des milliers de Philistins pour éviter d'être réduit en esclavage. L'option Samson suppose également qu'Israël lancerait ses armes nucléaires sur ses ennemis dans un dernier acte désespéré de vengeance si son armée conventionnelle était un jour débordée. Le statut nucléaire probable d'Israël en fait sans doute la force militaire la plus puissante du Moyen-Orient.Depuis 1948, Israël a participé à plus d'une dizaine de guerres majeures, à commencer par la première guerre israélo-arabe de 1948-1949.Durant le reste du XXe siècle et au début du XXIe, Israël a démontré une capacité à s'engager dans des opérations offensives et défensives inégalée par toute autre puissance régionale, en repoussant les forces combinées de l'Égypte, de la Jordanie et de la Syrie en juin 1967, en bloquant les forces égyptiennes et syriennes pendant la guerre du Kippour en octobre 1973, en envahissant le Liban en 1982 et en occupant la partie sud du pays jusqu'en 2000, et en luttant contre la première et la deuxième Intifada palestinienne (1987-1993, 2000-2005, respectivement).Toutefois, les guerres asymétriques du début du 21e siècle montreraient que, malgré ses avantages en termes d’argent, d’armes et de technologie, Tsahal n’est pas une force de combat invincible. La guerre du Liban de 2006 en est la preuve la plus évidente. Contrairement à la plupart des conflits précédents, Israël s'est avéré incapable de remporter une victoire rapide. Plus de 20 de ses redoutables chars Merkava ont été détruits et des dizaines d'autres ont été endommagés par des engins explosifs improvisés et des armes antichars portatives. Israël n'a pas atteint son objectif déclaré de détruire ou de dégrader ces combattants et la guerre s'est achevée par un cessez-le-feu négocié par l'Onu.L'IranL'Iran est une autre grande puissance militaire du Moyen-Orient. Il a une armée permanente en service actif de 350.000 hommes (plus 37.000 membres de l'armée de l'air, 18.000 membres de la marine et 15.000 membres de la défense aérienne), un contingent de 230.000 hommes du corps d'élite des gardiens de la révolution islamique (150.000 dans les forces terrestres, 15.000 dans l'armée de terre et 15.000 dans l'armée de l'air), ainsi qu'au moins 350.000 réservistes. Le pays disposait d'un budget militaire équivalent à environ 6,8 milliards de dollars en 2022.Comme Israël, l'Iran a connu sa part de conflits qui ont permis à ses forces d'acquérir une expérience cruciale de combat. Il s'agit notamment de la brutale guerre Iran-Irak, qui a débuté en septembre 1980 lorsque Saddam Hussein, soutenu par les États-Unis, a lancé une guerre pour s'emparer de la province iranienne du Khuzestan, riche en pétrole. Le conflit s'est rapidement transformé en un bourbier qui a duré la majeure partie du reste de la décennie, les deux pays ayant conclu un cessez-le-feu et un accord de paix en 1988. Jusqu'à 600.000 soldats iraniens et 500.000 soldats irakiens ont été tués dans le conflit, ainsi que plus de 100.000 civils, pour la plupart iraniens.La guerre Iran-Irak a permis à l'Iran de tirer trois leçons importantes :1 - on ne peut pas compter sur l'Occident pour obtenir des armes. Les États-Unis et leurs alliés ont imposé un embargo sur les armes au pays après la révolution de 1979.2 - les drones peuvent être un outil de guerre efficace. C'est pendant la guerre Iran-Irak que la République islamique a mis au point son tout premier drone, le drone de surveillance Mohajer-1.3 - le développement et l'utilisation d'armes de destruction massive ne sont pas nécessaires pour assurer la survie. L'Iran n'a pas riposté aux attaques au gaz irakiennes contre des troupes et des villes, bien qu'il en ait eu le droit en vertu du droit international, par des attaques chimiques de son cru, et a détruit ses stocks d'armes chimiques dans les années 1990, avant de ratifier la convention sur les armes chimiques. Par la suite, les dirigeants iraniens se sont engagés à plusieurs reprises à ne pas produire d'ADM de quelque nature que ce soit, y compris des armes nucléaires, pour des raisons religieuses.Entre la fin des années 1980 et aujourd'hui, l'Iran a été impliqué dans plusieurs autres conflits, s'attaquant aux séparatistes et aux terroristes soutenus par l'étranger qui cherchaient à renverser le gouvernement. Il a accordé au mouvement libanais du Hezbollah une assistance consultative lors de son conflit avec Israël en 2006, et soutenu les gouvernements syrien et irakien contre les djihadistes, y compris Daesh*, dans les années 2010.L'Iran s'est également rapproché des États-Unis à plusieurs reprises, détruisant un drone espion américain qui violait son espace aérien au-dessus du détroit d'Ormuz en 2019, et faisant pleuvoir des missiles balistiques sur les bases américaines en Irak après l'assassinat non provoqué par les États-Unis, en janvier 2020, du commandant de la force Al-Qods du CGRI, Qassem Soleimani, à Bagdad. Heureusement, aucun de ces incidents n'a déclenché une guerre plus large.En outre, la géographie du pays et son réseau d'alliances offrent à Téhéran une série de capacités qui augmentent encore sa puissance militaire globale. Il s'agit notamment de partenariats de sécurité avec la Syrie et le Hezbollah libanais, qui permettent à l'Iran de projeter sa puissance sur les rives de la Méditerranée, et de la capacité unique de Téhéran à fermer le détroit d'Ormuz - l'artère commerciale maritime cruciale par laquelle transite environ 30% du pétrole mondial. Si les tensions avec Israël et les États-Unis venaient à s'aggraver, l'Iran aurait la possibilité d'utiliser ses systèmes de défense côtière et d'autres missiles pour cibler les cargaisons commerciales des alliés des États-Unis dans le Golfe et déclencher une crise économique mondiale. Ces capacités placent l'Iran en deuxième position sur la liste des principales puissances militaires du Moyen-Orient.La TurquieLa Turquie, qui possède la deuxième armée de l'Otan après les États-Unis, est incontestablement l'une des plus grandes puissances militaires du Moyen-Orient. Avec 355.200 militaires en service actif et 378.700 réservistes, ainsi qu'une série de bases disséminées dans la région, le soutien (ou l'absence de soutien) de la Turquie pourrait s'avérer crucial pour toute opération menée dans la région par ses alliés occidentaux.Selon les données de l'IISS, sur les 355.200 soldats que compte la Turquie, 260.200 sont des membres des forces terrestres, 50.000 de l'armée de l'air et 45.000 de la marine. À cela s'ajoutent environ 156.800 paramilitaires, dont les garde-côtes et la gendarmerie, font partie de la branche du ministère de l'Intérieur chargée du maintien de l'ordre public qui, en temps de guerre, peut être subordonnée aux forces terrestres.Le pays a alloué 16 milliards de dollars à la défense et à la sécurité en 2023 et dispose d'une industrie de défense qui produit tout, des drones (tels que le drone de reconnaissance et de frappe Bayraktar) aux navires de guerre, en passant par les missiles de croisière nationaux, les hélicoptères ATAK et le char de combat principal Altay, un dérivé du K2 Black Panther sud-coréen.Les opérations militaires menées récemment par la Turquie ont généralement été couronnées de succès. En engageant avec succès les milices kurdes dans le sud-est du pays, qui réclament une plus grande autonomie ou l'indépendance vis-à-vis d'Ankara, et en lançant des incursions en Syrie et en Irak pour combattre les milices alliées à ces combattants, la Turquie a également joint ses forces à celles d'autres puissances de l'Otan dans les guerres de Bosnie et du Kosovo dans les années 1990, et dans la guerre d'Afghanistan de 2001-2021 (que la coalition a finalement perdue). La Turquie a également contribué à la campagne menée par l'Otan pour détruire les forces aériennes de Mouammar Kadhafi en Libye en 2011, contribuant ainsi à son éviction. Le soutien de la Turquie a été crucial pour permettre au gouvernement d'entente nationale basé à Tripoli de se maintenir au pouvoir dans la moitié ouest de la Libye.La Turquie a accès à un certain nombre de bases militaires à l'étranger, notamment en Albanie (base de Pasha Liman), en Azerbaïdjan (centre d'observation du cessez-le-feu dans la région du Haut-Karabakh), en Bosnie, en Irak, au Kosovo, en Libye, dans le nord de Chypre, au Qatar, en Somalie et en Syrie. Damas a exigé à plusieurs reprises le retrait des forces turques, cette question restant le principal point d'achoppement dans la normalisation des relations.L'ÉgypteL'Égypte, le pays voisin de la crise qui se déroule à Gaza, est également considérée comme un pays possédant l'une des armées les plus puissantes du Moyen-Orient. L’Egypte se classe 14e parmi les 145 pays examinés dans le rapport 2023 du Global Firepower Index. Ses forces armées comptent 438 500 militaires en service actif et 479.000 réservistes. Elles comprennent une armée composée de soldats professionnels (90.000-120.000) et de 190.000 à 220.000 conscrits. Son armée de l'air compte 30.000 membres actifs et 20.000 réservistes, les forces de défense aérienne en possèdent 80.000 membres actifs et 70.000 réservistes et la marine 18.500 membres actifs et 14.000 réservistes.Ce pays n'a pas connu de guerre majeure sur son sol depuis la guerre du Kippour d'octobre 1973. Son armée a rejoint la coalition menée par les États-Unis en Irak lors de la guerre du Golfe de 1991 et a participé à la "guerre contre le terrorisme" menée par les États-Unis, notamment aux insurrections djihadistes dans la péninsule du Sinaï. L'armée a participé à l'éviction du Président Mohamed Morsi en 2013, suivie d'une répression contre les Frères musulmans. Les forces égyptiennes ont également participé à l'opération menée par l'Arabie saoudite au Yémen, qui a débuté en 2015.L'Égypte dispose d'un budget militaire de 4,6 milliards de dollars en 2022 et dépend de partenaires étrangers pour la plupart de ses équipements militaires (elle a importé quelque 48,1 milliards de dollars des États-Unis rien qu'entre 1948 et 2017), la Russie étant une autre source importante d'importations d'armes.L’Arabie SaouditeLe Royaume d'Arabie saoudite occupe la cinquième place dans le classement des cinq premières puissances militaires du Moyen-Orient établi par Global Firepower, et la vingt-deuxième place au total. Avec un budget militaire de 69,1 milliards de dollars en 2023, le pays s'est toujours classé parmi les dix premiers pays du monde en termes de budget militaire (cinquième en 2022, par exemple).Les forces armées saoudiennes comptent 257.000 militaires en service actif, répartis entre l'armée de terre (75.000 hommes), la marine (40.500, dont 10.000 marines d'élite), l'armée de l'air (25.000), les troupes de défense aérienne (16.000) et les troupes de la force de missiles stratégiques (2.500 hommes).Le Royaume compte sur les États-Unis pour une écrasante majorité (près de 80%) de son équipement militaire, la France et l'Espagne fournissant une grande partie du reste (6,4% et 4,9%, respectivement). Cet équipement comprend des chars Abrams et des véhicules de combat Bradley, des hélicoptères d'attaque Apache, des systèmes de missiles Patriot et d'autres systèmes américains avancés.L'Arabie saoudite a fait partie des vainqueurs de la guerre du Golfe de 1991 au sein de la coalition dirigée par les États-Unis et a participé à la zone d'exclusion aérienne de l'opération Southern Watch en Irak tout au long des années 1990. Le Royaume a également rejoint la coalition occidentale dans la guerre contre Daesh* de 2014 à 2017.L'escalade israélo-palestinienne et ses conséquencesL'escalade de la crise israélo-palestinienne le 7 octobre s'est accompagnée d'une forte augmentation des tensions régionales.Depuis lors, au moins 356 soldats ont été tués au combat depuis le 7 octobre, et le Hamas a affirmé avoir détruit ou mis hors service quelque 136 véhicules militaires israéliens (les FDI n'ont pas confirmé ces chiffres). Les pertes du Hamas depuis le début de l'incursion dans la bande de Gaza sont inconnues, bien que l'armée israélienne fasse état de la mort de 150 combattants par jour (l'effectif total de la branche militaire palestinienne a été précédemment estimé entre 20.000 et 30.000 personnes).Les États-Unis ont déployé deux porte-avions, au moins un sous-marin armé de missiles de croisière Tomahawk, des milliers de marines et des avions supplémentaires dans les eaux locales et les bases de la région. Washington a complété ces déploiements par des menaces à l'encontre de la puissance militaire régionale, l'Iran, ennemi juré d'Israël, menaçant la République islamique d'une réponse "immédiate" à toute "action provocatrice" de Téhéran ou de ses "mandataires", dans le contexte d'une série d'attaques contre les forces américaines en Syrie et en Irak.Les responsables iraniens ont une vision différente de la source des tensions, reprochant aux États-Unis d'attiser une crise régionale, suggérant qu'Israël s'effondrerait sans le soutien américain, et avertissant vendredi que "l'augmentation de l'intensité de la guerre contre les résidents civils de Gaza" rendait "inévitable l'extension de l'étendue de la guerre". Parallèlement, Téhéran a rejeté la rhétorique américaine concernant les attaques des "mandataires iraniens" contre les forces américaines en Irak et en Syrie, affirmant qu'il n'était "pas impliqué" de quelque manière que ce soit.* Organisation terroriste interdite en Russie

