https://fr.sputniknews.africa/20231205/la-maison-blanche-avoue-etre-a-court-dargent-pour-aider-lukraine-1063956082.html

La Maison-Blanche avoue être "à court d'argent" pour aider l'Ukraine

La Maison-Blanche avoue être "à court d'argent" pour aider l'Ukraine

"Nous sommes à court d'argent et bientôt à court de temps": selon la Maison Blanche, l'aide militaire américaine à l'Ukraine pourrait être coupée net dans les... 05.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-05T06:37+0100

2023-12-05T06:37+0100

2023-12-05T06:37+0100

ukraine

états-unis

jake sullivan

maison blanche

financement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/01/1057793237_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bedb6f483204af489ef35087168b77eb.jpg

Ce dernier lui a renvoyé la balle sur le réseau social X (anciennement Twitter): "L'administration Biden est incapable de répondre aux inquiétudes légitimes (des conservateurs) de mon groupe parlementaire sur l'absence de stratégie claire pour l'Ukraine, sur une issue au conflit, ou sur la manière de superviser l'emploi de l'argent des contribuables américains." La lettre de Shalanda Young est publiée au moment où l'Ukraine a reconnu l'échec de sa contre-offensive estivale. Joe Biden avait demandé le 20 octobre au Congrès de voter une enveloppe exceptionnelle de plus de 100 milliards de dollars pour répondre aux urgences du moment, à savoir aider Israël et l'Ukraine, tenir tête à la Chine et répondre aux arrivées de migrants à la frontière sud. Avertissements de MoscouLe Kremlin a toujours mis en garde contre la poursuite des livraisons d'armes à Kiev, affirmant que cela conduirait à une nouvelle escalade du conflit.De son côté, le chef de la diplomatie russe a fait remarquer à plusieurs reprises que toute cargaison contenant des armes destinées à l'Ukraine serait une cible légitime pour la Russie.

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

ukraine, états-unis, jake sullivan, maison blanche, financement