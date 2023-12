https://fr.sputniknews.africa/20231204/zelensky-devient-genant-il-faut-maintenant-se-debarrasser-du-pantin-selon-un-politique-francais-1063954212.html

"Zelensky devient gênant, il faut maintenant se débarrasser du pantin", selon un politique français

"Zelensky devient gênant, il faut maintenant se débarrasser du pantin", selon un politique français

Depuis un an et demi, les médias français martelaient que l’Ukraine devait gagner coûte que coûte, mais aujourd’hui ils changent de cap, explique Florian... 04.12.2023, Sputnik Afrique

Paris ne fait que s’aligner sur la stratégie des États-Unis qui ont détourné le regard de l’Ukraine en repositionnant le curseur sur le Proche-Orient. "Les médias français ne font que répondre à cet agenda-là. Ce n'est pas un agenda français, c'est un agenda américain, parce qu'aujourd'hui notre pays est une colonie des États-Unis, malheureusement", déplore-t-il.Selon lui, "Zelensky a été utilisé pour hystériser les opinions publiques occidentales contre la Russie". Cet objectif a été atteint, mais la situation sur le champ de bataille n’a pas été au rendez-vous. Le Président ukrainien peut donc maintenant contrarier les pays occidentaux qui ne veulent plus donner de l’argent et des armes.Pour en arriver à ce nouveau but, la corruption et les tensions dans les élites ukrainiennes sont mises en avant.Le sort de Zelensky n’est pas enviable aux yeux de Florian Philippot. Ce dernier doute de la capacité du chef d’État ukrainien à se maintenir au pouvoir, surtout que la stratégie actuelle est de montrer qu’il y a une opposition au sein de la classe dirigeante. En guise d’exemple, le maire de Kiev et le commandant en chef des armées sont cités.

