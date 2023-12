https://fr.sputniknews.africa/20231203/zelensky-paiera-pour-les-erreurs-quil-a-commises-dit-le-maire-de-kiev-1063925672.html

"Zelensky paiera pour les erreurs qu'il a commises", dit le maire de Kiev

La question est aujourd’hui de savoir si l'Ukraine continuera à exister, estime le maire de Kiev. Selon lui, à la fin de l'actuel conflit, le Président devra... 03.12.2023, Sputnik Afrique

Pour lui, aujourd’hui, la question est de savoir si l'Ukraine continuera à exister.L'édile a également soutenu le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valeri Zaloujny dans son conflit avec le Président. Le haut gradé a déclaré début novembre auprès de The Economist que les troupes ukrainiennes n'arrivaient pas à réaliser une percée, car le conflit se trouvait dans l'impasse."On ne peut pas le faire éternellement"Le maire a ainsi pris le parti de M.Zaloujny, critiqué par certains politiques ukrainiens."Nous pouvons bien sûr mentir euphoriquement à notre peuple et à nos partenaires. Mais on ne peut pas le faire éternellement", a martelé M. Klitschko.

