https://fr.sputniknews.africa/20231204/les-forces-armees-maliennes-ont-repousse-plusieurs-attaques-terroristes-en-une-seule-journee-1063939073.html

Les forces armées maliennes ont repoussé plusieurs attaques terroristes en une seule journée

Les forces armées maliennes ont repoussé plusieurs attaques terroristes en une seule journée

L'armée malienne a déclaré le 3 décembre avoir repoussé les attaques terroristes dans quatre localités du nord du pays, dont une dans la ville de Ménaka... 04.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-04T06:44+0100

2023-12-04T06:44+0100

2023-12-04T06:46+0100

mali

terrorisme

sahel

attaque

afrique subsaharienne

bamako

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0c/1063490155_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_7a7dab261ce91b5e6bc1bc14f53e5391.jpg

Selon les forces armées maliennes, les terroristes ont "procédé à des tirs de harcèlement et des tirs indirects" sur leurs postes à Gossi et à Tessalit.À Ménaka, ville importante du nord-est du Mali proche de la frontière nigérienne, "malgré une concentration importante de combattants terroristes décidés à en découdre avec nos forces, les Fama leur ont infligé une sanglante défaite avec la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes et l'interpellation d'une vingtaine", a assuré l'armée malienne. *Organisation terroriste interdite en Russie

mali

sahel

afrique subsaharienne

bamako

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

mali, terrorisme, sahel, attaque, afrique subsaharienne, bamako