L'armée de l'Air sénégalaise reçoit un nouvel hélicoptère russe Mi-17

La société Russian Helicopters, qui fait partie du groupe Rostec, a livré à Dakar un Mi-17-1V, rapporte la Défense sénégalaise. C'est un hélicoptère de transport moyen biturbine qui peut participer aux combats. Il vient s'ajouter à la flotte existante de deux Mi-17 au Sénégal.L’aéronef peut transporter jusqu'à 36 passagers ou 4 tonnes de fret et opérer dans diverses conditions météorologiques.Utilisés pour diverses missions, ces appareils soutiennent notamment les opérations de maintien de la paix sénégalaises au Mali et en Centrafrique.Un hélicoptère priséLes hélicoptères assurent également le transport de troupes, l'évacuation médicale, la recherche et le sauvetage, la lutte contre les incendies et la patrouille frontalière.Le Mi-17 est l'un des hélicoptères les plus utilisés au monde. Plus de 12.000 unités ont été produites et exportées dans plus de cent pays dont ceux d'Afrique (Angola, Éthiopie, Ghana, Kenya, Nigeria, Rwanda, Soudan, Ouganda).La livraison du nouveau Mi-17-1V pourrait constituer un remplacement d'un autre Mi-17 perdu dans un accident survenu au Sénégal en mars 2018, note le média Military Africa.

