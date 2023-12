https://fr.sputniknews.africa/20231203/petrole-cereales-engrais-la-tunisie-met-le-paquet-sur-les-importations-russes-1063930394.html

Pétrole, céréales, engrais: la Tunisie met le paquet sur les importations russes

Les importations russes ont augmenté en Tunisie ces derniers mois. Le pétrole, les céréales et les engrais sont parmi les produits les plus prisés, car leur... 03.12.2023, Sputnik Afrique

Des affaires qui roulent. Dépendante de certaines importations, la Tunisie s’est tournée de manière appuyée vers la Russie sur les dix premiers mois de l’année 2023. Les importations russes ont bondi de 140% sur cette période, selon les chiffres du ministère tunisien de l’Économie.Le gaz, le pétrole, les céréales et les engrais russes sont notamment prisés. Des produits qui ont l’avantage d’être moins chers que ceux des pays occidentaux, en raison des sanctions imposées à Moscou, rapporte l’hebdomadaire Réalités.La Tunisie trouve aussi dans ces échanges une alternative à l’Ukraine, après la rupture des relations commerciales. Les importations russes représentent désormais 9,1% au pays du jasmin.Un partenariat à double sens, puisque les exportations tunisiennes ont aussi augmenté de 28,5% vers la Russie, sur la même période.Du pétrole, mais pas seulementLes importations d’hydrocarbures russes avaient explosé en Tunisie, dans le sillage du conflit ukrainien. Alors que le pays importait moins de 2.700 barils par jours au premier trimestre 2022, ce chiffre était ainsi passé à 66.300 un an plus tard, selon S&P Global Commodity Insights.Si la Tunisie a pris de mesures pour améliorer sa productivité agricole, en particulier concernant l’huile d’olive, le vin ou les dattes, le pays importe cependant toujours des céréales russes. Les livraisons avaient augmenté de 94.000 tonnes sur un an, en août 2023. Une aubaine alors que Tunis a dû gérer une grave crise du pain cet été.Par ailleurs, la Tunisie reste une destination très prisée des touristes russes, séduit notamment par les formules all inclusive. En 2023, c’est même le deuxième pays africain le plus populaire auprès de ces derniers, derrière l’Égypte, selon l’Association russe des voyagistes (ATOR)

