Israël pourrait essuyer une défaite stratégique à Gaza, selon le chef du Pentagone

Pour le secrétaire américain à la Défense, les troupes israéliennes doivent avoir pour priorité la prévention de la mort de civils dans la bande de Gaza. 03.12.2023, Sputnik Afrique

"On ne peut gagner dans une guerre urbaine qu’en protégeant les civils", a-t-il ajouté.Conflit au Proche-OrientDepuis des décennies, le conflit israélo-palestinien reste un foyer de tensions et de violences au Proche-Orient. Une résolution de l'Onu datant de 1947 prévoit la création de deux États, Israël et la Palestine, mais ce n'est que le premier qui a été fondé.La phase violente du conflit a repris après l’attaque lancée par le Hamas contre Israël le 7 octobre. Elle a été suivie de puissantes représailles de la part de Tsahal.Le nombre de victimes depuis l'aggravation du conflit en octobre dernier a dépassé les 15.500 personnes dans la bande de Gaza, selon les données du ministère de la Santé de l'enclave, publiées ce 3 décembre. En Israël, le bilan s'élève à 1.200 personnes.

