Tirs de grande précision des militaires russes dans la zone de l’opération spéciale – vidéo

La Défense russe a partagé les images du travail précis des militaires sur les axes de Krasny Liman et de Donetsk, dans le Donbass. 02.12.2023, Sputnik Afrique

Les artilleurs et opérateurs de drones russes ont éliminé des équipements et effectifs ennemis avec des frappes de grande précision en républiques populaires de Lougansk (RPL) et de Donetsk (RPD). Près de Belogorovka, en RPL, les artilleurs russes ont frappé les véhicules blindés et les positions de tir des forces ukrainiennes. En RPD, les opérateurs de drones ont éliminé les soldats ukrainiens retranchés dans la région de Klechtcheïevka.

