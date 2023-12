https://fr.sputniknews.africa/20231202/dans-ce-pays-africain-un-avion-de-chasse-pourrait-etre-offert-a-larmee-pour-noel-1063919253.html

Dans ce pays africain, un avion de chasse pourrait être offert à l’armée pour Noël

Dans ce pays africain, un avion de chasse pourrait être offert à l’armée pour Noël

Après les informations sur la résistance de l’armée burkinabè face à l’attaque terroriste de Djibo, la Coordination des organisations de la société civile du... 02.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-02T19:29+0100

2023-12-02T19:29+0100

2023-12-02T19:29+0100

afrique subsaharienne

burkina faso

avion

cadeau

armée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103398/53/1033985336_0:338:1920:1418_1920x0_80_0_0_9f337cc00f6fa1d9519ac58331216bfa.jpg

La Coordination des organisations de la société civile du Burkina (COSC) a appelé les habitants du pays à contribuer à "l’acquisition d’un avion de chasse d’ici fin décembre comme cadeau de Noël à l'armée", a annoncé le site d'information burkinabè Burkina24.La COSC a promis d’offrir un chasseur à l’armée fin novembre, lors d’une conférence de presse organisée à Ouagadougou suite à la résistance opposée le 26 novembre par l’armée burkinabè aux terroristes à Djibo, l’une des principales villes du nord du pays.Selon lui, le peuple burkinabè veut ainsi réaffirmer son soutien indéfectible aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans leurs efforts de reconquête du territoire national.Tolérance zéro pour les déstabilisationsLe 26 novembre, au moins 400 personnes ont été neutralisées pendant la contre-offensive lancée par l'armée burkinabè contre les 3.000 djihadistes qui avaient attaqué le camp.La COSC pense que cette attaque djihadiste relève d’un complot international pour mettre à genou les États du Sahel et créer un nouveau Kidal au Burkina Faso. C'est pourquoi M.Dabiré a tenu à rappeler que le Burkina Faso, le Mali et le Niger étaient des États souverains dont les intérêts et la sécurité doivent être défendus avec fermeté.Ghislain Dabiré et ses camarades ont en outre salué la "progression significative de l’Alliance des États du Sahel (AES) sur le plan sécuritaire, diplomatique et socio-politique et réitère son plein soutien aux efforts énormes de l’AES pour une véritable souveraineté totale du Sahel tout entier", ainsi que les chantiers engagés au plan économique et sécuritaire au Burkina Faso. "Le destin d’un Burkina nouveau se trouve actuellement dans nos mains. Avec le Président Capitaine Ibrahim Traoré et toute son équipe, la victoire est proche et certaine", a-t-il conclu.

afrique subsaharienne

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, avion, cadeau, armée