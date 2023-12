https://fr.sputniknews.africa/20231202/comment-bloquer-les-sorties-de-fonds-illicites-de-lafrique--lua-a-une-idee-1063913653.html

Comment bloquer les sorties de fonds illicites de l'Afrique ? L'UA a une idée

02.12.2023

La perte de ressources vitales due aux sorties illégales a eu impact négatif sur l’Afrique. Capar, adopté le 1er décembre par l’Union africaine, est un instrument de récupération des avoirs volés. Sputnik Afrique vous explique la nature du mécanisme, les étapes à suivre et pourquoi cela est crucial pour le développement du continent.Il a 4 piliers principaux:Ainsi, rien qu’entre 1970 et 2008, le continent a perdu jusqu’à 1.800 milliards de dollars. Et chaque année, l’Afrique continue de voir disparaître jusqu’à 150 milliards de dollars à cause des flux financiers illicites.Le stock de capital de l'Afrique aurait augmenté de plus de 60% si les fonds étaient restés sur le continent, note l’UA.L’objectif de Capar est de contrecarrer la fausse facturation commerciale, l'évasion fiscale, la double imposition, les prix abusifs sur le transfert des ressources, ainsi que les délits liés au blanchiment d'argent, à la contrebande, à la traite des êtres humains et à l'abus d'autorité.La question des transferts illicites d'actifs est à l'ordre du jour de l'UA depuis au moins 2015.Objets d’artL’autre volet du mécanisme consiste à élaborer une liste des objets africains, d’identifier les différentes œuvres d’art exportées d’Afrique avant, pendant et après la colonisation, ainsi que les pays vers lesquels elles ont été exportées."Un nombre important, plus de la moitié des biens culturels africains pillés, se retrouvent dans les pays occidentaux", avait évoqué en novembre auprès de Sputnik Afrique Biah Cocou Bertin Calixte, conservateur du musée d’Histoire de Ouidah au Bénin.Les "voyages de découverte", la colonisation par "un bon nombre de pays" européens, ainsi que les achats illicites, sont les moyens les plus récurrents du trafic illégal de ces objets, selon lui. Dans ce contexte, la question de la restitution est complexe.

