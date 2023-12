https://fr.sputniknews.africa/20231201/israel-disposait-du-plan-du-hamas-un-an-avant-lattaque-1063882239.html

Israël disposait du plan du Hamas un an avant l’attaque

Israël disposait du plan du Hamas un an avant l’attaque

Les autorités israéliennes étaient informées des intentions du mouvement palestinien d’attaquer Israël tôt à l’avance, indique le New York Times se référant à... 01.12.2023, Sputnik Afrique

Un plan d’attaque était entre les mains des hauts responsables de l’armée et le renseignement israéliens qui l’avaient rejeté, tous le considérant comme ambitieux et trop difficile à organiser, selon le New York Times citant des documents et une correspondance.Le document d’environ 40 pages, examiné par le journal, ne fixe pas de date d'offensive, mais la détaille méthodiquement. Elle visait à percer les fortifications autour de la bande de Gaza et à prendre le contrôle de villes israéliennes et des principales bases militaires.Il reste impossible d’affirmer clairement que le Premier ministre Benjamin Netanyahou ou d’autres dirigeants politiques importants aient eu connaissance de ce plan.

