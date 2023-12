https://fr.sputniknews.africa/20231201/bientot-une-raffinerie-de-petrole-au-burkina-negociations-avec-liran-1063899027.html

Bientôt une raffinerie de pétrole au Burkina? Négociations avec l'Iran

Bientôt une raffinerie de pétrole au Burkina? Négociations avec l'Iran

Le Burkina Faso négocie avec l'Iran pour construire une raffinerie de pétrole et a déjà signé un mémorandum avec le Ghana sur la pose d’un oléoduc, selon le... 01.12.2023, Sputnik Afrique

Les négociations se poursuivent avec la République islamique d’Iran pour la construction d’une raffinerie de pétrole au Burkina Faso, a déclaré ce 1er décembre Apollinaire Kyélèm de Tambèla, Premier ministre de la Transition, présentant un Exposé sur la situation de la Nation devant l’Assemblée législative de transition (ALT).Sans donner plus de détail sur ces discussions en cours, il a en revanche fait part de la signature d'un mémorandum avec le Ghana.Relations irano-burkinabèPrécédemment, en septembre, l’Iran s'était dit prêt à construire une raffinerie de pétrole au Burkina Faso et à exporter des services techniques et d’ingénierie vers ce pays.Après quoi, du 2 au 5 octobre à Ouagadougou, avait eu lieu la première commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République islamique d’Iran, au terme de laquelle huit accords de coopération avaient été actés.D'autres domaines en chantierLe Premier ministre burkinabè a également évoqué le domaine de l’énergie, notamment les intensifications de l’énergie photovoltaïque.En outre, il s'est exprimé sur les efforts faits dans le domaine minier. En plus de la Société nationale pour l’exploitation des substances précieuses (SONASP), une unité de traitement des résidus miniers sera mise en place.M.de Tambèla a désigné l'un des combats du gouvernement de Transition, à savoir la promotion de l’exploitation minière par des Burkinabè.

