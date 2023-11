https://fr.sputniknews.africa/20231130/le-qatar-a-fait-attendre-le-president-allemand-a-son-arrivee-a-laeroport---video-1063867166.html

Le Qatar a fait attendre le Président allemand à son arrivée à l’aéroport - vidéo

À son arrivée mercredi à Doha, le Président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a dû patienter une trentaine de minutes dans l'avion avant d’être reçu. 30.11.2023, Sputnik Afrique

La visite officielle du Président allemand au Qatar ne s’est pas déroulée sans accroche. En effet, aucun responsable qatari n’était présent pour l’accueillir à son arrivée à l’aéroport de Doha.Les membres de la délégation et l’épouse du Président fédéral sont descendus de l’aéronef, alors que lui-même est resté en haut des escaliers, les bras croisés.L’attente a duré au total une trentaine de minutes et a pris fin avec l’arrivée du sultan ben Saad Al Muraikhi, ministre d'État aux Affaires étrangères.Le quotidien allemand Tagesspiegel attribue cet incident à l’atterrissage anticipé de l’avion plutôt qu’à la volonté de l’émirat de passer un message en réponse à la position allemande à l’égard du conflit israélo-palestinien.L’objectif de cette visite serait pour remercier les autorités qataries dans leur médiation réussie pour la libération des otages à Gaza et, aussi, pour plaider la cause des citoyens allemands étant toujours entre les mains du Hamas.

