Ce détail des chars américains M1 Abrams est un casse-tête pour les troupes ukrainiennes

Ce détail des chars américains M1 Abrams est un casse-tête pour les troupes ukrainiennes

Les chars M1 Abrams utilisés par l'Ukraine posent problèmes aux soldats à cause des filtres dans le moteur, écrit Forbes.

2023-11-30

2023-11-30T14:34+0100

2023-11-30T14:34+0100

donbass. opération russe

abrams m1

international

conflit ukrainien

ukraine

performances

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103617/58/1036175821_0:171:3099:1914_1920x0_80_0_0_5dd79be8c20cdfb4fd98881796b5cefa.jpg

Les chars américains M1 Abrams livrés à l’Ukraine ont des défaillances qui impactent fortement leur fiabilité sur le champ de bataille. Il est question des filtres qui sont censés protéger le moteur contre les saletés et les débris pouvant l’abîmer.Si l'équipage de quatre personnes d'un Abrams ne nettoie pas régulièrement les filtres du moteur, celui-ci risque de subir des dommages importants, obligeant le bataillon à le démonter et à l'envoyer ailleurs pour une longue révision.En effet, l’équipage doit procéder à la vidange des filtres toutes les 12 heures, sinon le moteur risque d’être expédié en Pologne pour une maintenance.Qui plus est, l’engin américain consomme trop de carburant. Sa consommation moyenne est de quatre litres par kilomètre.

ukraine

2023

