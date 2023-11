https://fr.sputniknews.africa/20231129/reunis-en-france-pour-soutenir-la-palestine-ils-citent-nelson-mandela--1063857816.html

Réunis en France pour soutenir la Palestine, ils citent Nelson Mandela

Une grande veillée étudiante en hommage aux victimes de l’armée israélienne a eu lieu ce soir à Paris . 29.11.2023, Sputnik Afrique

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce mercredi 29 novembre sur la place de la Sorbonne à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Sur leurs pancartes, des manifestants reprennent la célèbre citation de Mandela selon laquelle "notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens" et qualifient Israël d’"État raciste et colonial".lls scandent "Israël assassin!" "Viva Palestina! Free Palestine!".Les participants ont aussi déployé un drapeau géant de la Palestine.Cette manifestation se tient en France sur fond d'un cessez-le-feu humanitaire entre le Hamas et Israël. Une trêve de quatre jours a été négociée le 22 novembre avec la médiation de l'Égypte et du Qatar, et prolongée le 27 novembre.

