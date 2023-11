https://fr.sputniknews.africa/20231129/le-prix-de-luranium-grimpe-en-fleche-1063855423.html

Le prix de l’uranium grimpe en flèche

Le prix de l’uranium, élément indispensable pour l’énergie nucléaire, a franchi la barre de 80 dollars la livre, un record depuis 15 ans. Au début de l’année... 29.11.2023, Sputnik Afrique

La hausse du prix s’explique par une demande accrue qui est due à son tour au changement des politiques énergétiques.En effet, de nombreux pays cherchent à réduire leur dépendance aux énergies fossiles et se tournent vers le nucléaire considéré comme une alternative à faible émission de carbone.Dans le même temps, cette hausse suscite l’intérêt des investisseurs pour le secteur et pourrait inciter les producteurs à relancer la production, mise en veille ces dernières années en réponse aux prix très bas.Pour rappel, les principaux producteurs d'uranium dans le monde sont le Kazakhstan, le Canada, la Namibie et l'Australie.

