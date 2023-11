https://fr.sputniknews.africa/20231129/la-date-de-la-construction-du-gazoduc-maroc-nigeria-se-precise-1063855295.html

La date de la construction du gazoduc Maroc-Nigeria se précise

Les travaux de construction du pipeline Maroc-Nigeria devraient démarrer en 2024. Cette annonce a été faite par le ministre nigérian chargé des Ressources... 29.11.2023, Sputnik Afrique

D’après la presse nigériane, le coût de la réalisation de ce projet ambitieux est estimé à 25 milliards de dollars. Il sera financé par des fonds et institutions financières internationales comme la Banque islamique de développement, la Banque asiatique de développement, l’OPEP, et d’autres organismes étrangers.Le gaz issu du Nigeria va transiter par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie jusqu'au Maroc, puis vers l'Europe.Une fois lancée, cette infrastructure permettra de créer de la richesse le long de la côte ouest-africaine. Le projet vise également à "offrir des opportunités de développement socio-économiques aux pays situés entre le Nigeria et le Maroc pour l’approvisionnement en énergie", estime l’ambassadeur marocain au Nigeria.Pour rappel, quatre mémorandums d’entente ont été signés en juin dernier entre le Maroc, le Nigeria, d'autres pays africains seront concernés pour assurer l’avancement de ce chantier.

