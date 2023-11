https://fr.sputniknews.africa/20231129/kenya-airways-reprend-en-fevrier-ses-vols-directs-vers-ce-pays-de-la-corne-de-lafrique-1063857269.html

Kenya Airways reprend en février ses vols directs vers ce pays de la Corne de l'Afrique

Suspendue en août 2020 suite au déclenchement de la pandémie de Covid-19, la liaison directe Nairobi-Mogadiscio, opérée par Kenya Airways reprendra dès le 14... 29.11.2023, Sputnik Afrique

La compagnie aérienne Kenya Airways (KQ) a annoncé ce 29 novembre la reprise, à partir du 14 février 2024, de ses vols directs entre Nairobi et la capitale somalienne Mogadiscio. Il s'agit de trois vols par semaine.La liaison directe Nairobi-Mogadiscio a été suspendue en août 2020 suite au déclenchement de la crise pandémique de Covid-19. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'expansion du réseau et de l'engagement de KQ visant à améliorer la connectivité à travers le continent africain, afin de contribuer au progrès économique à long terme, a expliqué la compagnie aérienne. Selon un responsable de KQ, cette décision s'aligne sur la croissance des activités et l'augmentation du nombre de voyages aériens entre le Kenya et la Somalie. La reprise des vols directs entre les capitales des deux pays est de nature à favoriser le commerce et les investissements en vue d'une croissance durable, a-t-il noté.Cette annonce intervient quelques jours après l'admission officielle de la Somalie dans la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), et ce, lors du 23ème sommet ordinaire de la Communauté, qui s'est tenu le 24 novembre à Arusha en Tanzanie.

Actus

