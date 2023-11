https://fr.sputniknews.africa/20231127/ce-pays-europeen-importe-de-lor-russe-en-contournant-ses-propres-sanctions-1063814254.html

Ce pays européen importe de l’or russe en contournant ses propres sanctions

Ce pays européen importe de l’or russe en contournant ses propres sanctions

Tout en interdisant les importations d'or en provenance de Russie, la Suisse trouve des failles pour contourner ces sanctions. Elle en achète à des pays tiers... 27.11.2023, Sputnik Afrique

La Suisse a importé de Russie le mois dernier plus de 14 tonnes d'or pour traitement. Cependant, l'importation d'or en provenance de Russie est interdite dans le pays alpin depuis août 2022.L'importateur a profité du fait que l'or était expédié via des pays tiers et n'a ainsi pas violé les sanctions occidentales, selon les dernières données du Conseil fédéral suisse.En effet, la réglementation suisse indique que l'or produit en Russie avant l'embargo n'est pas soumis à des sanctions. Il peut ainsi être importé légalement de pays tiers.Un importateur de tailleEn août 2022, la Suisse a rejoint le septième ensemble de restrictions de l'UE liées à l'Ukraine, qui comprenait une interdiction de l'achat, de l'importation ou du transfert direct ou indirect d'or et de bijoux en or en provenance de Russie. Les sanctions visent également les exportations de produits en or transformés dans un pays tiers.La Suisse est une plaque tournante mondiale majeure pour le traitement de ce métal précieux. En octobre, les importations ont totalisé 776 millions de francs (879 millions de dollars).

