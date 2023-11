https://fr.sputniknews.africa/20231126/un-petrolier-lie-a-israel-arraisonne-dans-le-golfe-daden-1063799798.html

Un pétrolier lié à Israël arraisonné dans le Golfe d'Aden

Un pétrolier lié à Israël a été arraisonné dimanche par des hommes armés "non identifiés" dans le Golfe d'Aden, a indiqué un responsable militaire américain... 26.11.2023, Sputnik Afrique

yémen

houthis

piraterie

israël

"Il semblerait qu'un nombre indéterminé d'individus armés non identifiés se soient emparés du navire Central Park dans le Golfe d'Aden le 26 novembre", a déclaré ce responsable à l'AFP, ajoutant que "les forces américaines et de la coalition se trouvent dans les environs et suivent de près la situation".La société de sécurité maritime Ambrey avait auparavant annoncé l'arraisonnement d'un pétrolier lié à Israël au large des côtes du Yémen, dans le dernier incident en date sur la même zone.Menaces des HouthisL'arraisonnement intervient après qu'un cargo appartenant à un hommes d'affaires israélien a été endommagé lors d'une attaque iranienne présumée au drone dans l'océan Indien vendredi, et une semaine la capture par les Houthis d'un cargo lié à Israël dans le sud de la mer Rouge.Les rebelles yéménites ont menacé de s'en prendre à des navires israéliens et appartenant à des alliés d'Israël naviguant en mer Rouge, en représailles à la guerre menée par l'armée israélienne contre le Hamas palestinien à Gaza où une trêve de quatre jours est entrée en vigueur vendredi.La guerre a été déclenchée par une attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre qui a fait 1.200 morts, en majorité des civils, selon les autorités.En représailles, Israël a bombardé sans relâche Gaza, où près de 15.000 personnes dont 6.150 enfants et jeunes de moins de 18 ans ont été tués, selon le gouvernement du Hamas.

