Un iceberg géant bloqué pendant 30 ans se déplace à nouveau - photo

Un iceberg géant bloqué pendant 30 ans se déplace à nouveau - photo

Des images satellites montrent que l'iceberg "A23a", l'un des plus grands au monde, a commencé à dériver sans que les scientifiques puissent en expliquer la... 26.11.2023, Sputnik Afrique

Une véritable île de glace, d'une superficie de près de 4.000 kilomètres carrés et pesant un milliard de tonnes, qui s'était détachée de la côte antarctique en 1986 et restait immobilisée sur le fond de la mer depuis 37 ans, s'est mise à bouger.Des images satellites témoignent que l'iceberg dérive rapidement, poussé par des vents et des courants forts, rapporte Reuters.L'agence indique qu'il sera probablement entraîné dans le courant circumpolaire antarctique, qui le conduira alors vers l’océan Austral, sur une trajectoire connue sous le nom de "couloir des icebergs", où d’autres de ce type flottent dans les eaux sombres.Alors que la raison de son déplacement reste inconnue, le glaciologue au British Antarctic Survey Oliver Marsh suppose auprès de Reuters qu'il s'est probablement légèrement aminci et a acquis ce petit supplément de flottabilité qui lui a permis de se soulever du fond de l'océan et d'être poussé par les courants.Menace pour la faune et la floreL'hypothèse qu’il s’échoue sur l’île de Géorgie du Sud, située dans le sud de l’océan Atlantique, laisse envisager un grave problème pour la faune et la flore de l’Antarctique. Des millions de phoques, de manchots et d’oiseaux marins se reproduisent sur l’île et cherchent leur nourriture dans les eaux environnantes.

