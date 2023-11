https://fr.sputniknews.africa/20231125/lafrique-du-sud-confirme-sa-position-de-premier-exportateur-dagrumes-sur-le-continent-1063788241.html

L’Afrique du Sud confirme sa position de premier exportateur d’agrumes sur le continent

En 2023, l’Afrique du Sud a expédié sur le marché international 165,1 millions de cartons d’agrumes, soit plus de 2,47 millions de tonnes. Le pays est le... 25.11.2023, Sputnik Afrique

Selon l’Association sud-africaine des producteurs d’agrumes (CGA), ce chiffre, bien que légèrement supérieur à celle de l’année précédente, a pourtant déçu les attentes. Cela s'explique par certaines difficultés liées à la crise énergétique, dont des coupures d’électricité entravant l’irrigation et la fertilisation des vergers. Ces coupures ont aussi perturbé les opérations nécessaires de conditionnement et de refroidissement.Une saison au deuxième rangEn outre, les exploitations agricoles ont subi des dommages considérables lors des inondations dévastatrices de juin dans la province du Cap-Occidental, l’une des principales zones de récolte. Les pertes économiques dues à ces inondations sont évaluées à plus de 500 millions de rands, relate La Nouvelle tribune.L’Afrique du Sud a ainsi perdu sa position de premier fournisseur d’agrumes au sein de l’UE, qu’elle détenait depuis une décennie. Ceci à cause de la nouvelle réglementation de l’Union européenne sur le Faux carpocapse, entrée en vigueur en juillet 2022. Elle a ainsi laissé sa place à l’Égypte lors de la saison 2022/2023.

