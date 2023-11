https://fr.sputniknews.africa/20231125/la-bbc-est-devenue-de-la-presse-jaune-selon-un-journaliste-libanais-1063791581.html

La BBC est devenue de la "presse jaune", selon un journaliste libanais

La BBC est devenue de la "presse jaune", selon un journaliste libanais

Le traitement par la BBC de l'opération israélienne à Gaza laisse à désirer, a affirmé à Sputnik le reporter libanais Hussein Ezzedine.

Presse de caniveau? La BBC a perdu de son standing ces dernières semaines en ne traitant pas le conflit israélo-palestinien avec l’objectivité requise, a déclaré à Sputnik le journaliste libanais Hussein Ezzedine.La chaîne britannique en arrive à "transformer la victime en bourreau", a souligné Hussein Ezzedine. Des propos qui font écho à ceux de plusieurs journalistes de la BBC, qui avaient le 23 novembre accusé la chaîne d’employer un "double standard" dans le traitement du conflit.En plus de bafouer l’éthique du journalisme, le média britannique tente aussi de faire taire les professionnels qui considèrent l’objectivité comme une valeur incontournable, précise d’ailleurs Hussein Ezzedine. La chaîne avait déjà flirté avec les lignes jaunes lors de précédents conflits, comme en Syrie, en Irak ou en Ukraine, rappelle-t-il.Critiques internesCe 23 novembre, huit journalistes de la BBC avaient critiqué la chaîne dans une lettre relayée par Al Jazeera. Ils dénonçaient notamment une différence de traitement entre le conflit en Ukraine et les bombardements sur Gaza.Les journalistes reprochaient également de ne pas raconter "avec précision" les faits qui se déroulent à Gaza, agissant "par omission et par manque d’engagement critique".La BBC en arabe avait cessé d’émettre au Liban en janvier dernier, après 85 ans de diffusion. Beaucoup y avaient vu un symbole du déclin de l’influence britannique dans la région. C’est d’ailleurs Radio Sputnik qui a hérité de la fréquence.

