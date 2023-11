https://fr.sputniknews.africa/20231124/le-deux-poids-deux-mesures-de-la-bbc-critique-par-ses-propres-journalistes-1063777897.html

Le deux poids deux mesures de la BBC critiqué par ses propres journalistes

La chaîne qatarie Al Jazeera affirme que plusieurs journalistes de la BBC accusent dans une lettre leur propre maison d’user de deux poids deux mesures dans la... 24.11.2023, Sputnik Afrique

Un groupe de journalistes de la BBC a accusé la chaîne de télévision d’accorder plus d’attention aux victimes israéliennes qu’aux tués du côté de la bande de Gaza, affirme la chaîne de télévision Al Jazeera. Le média britannique rejette toutes les accusations.Selon eux, à la BBC, les termes "carnage" et "barbarie" peuvent être utilisés uniquement dans les reportages qui parlent des actions du Hamas. Cette attitude laisse croire que le mouvement palestinien est la seule source des violences dans la zone du conflit.Le message souligne que la chaîne britannique met souvent en avant les difficultés et les pertes des familles israéliennes, en omettant celles des palestiniennes. Cependant, les journalistes reconnaissent qu’il y a eu quelques exceptions.De plus, les signataires du message estiment que la riposte d’Israël est disproportionnée par rapport à l’attaque du Hamas et considèrent que la BBC ne devrait pas justifier ces représailles.Pour sa part, la BBC a nié toutes les accusations en soulignant que les journalistes de la chaîne se trouvaient à Gaza et voyaient ce qu’il se passait sur le terrain.Des violences inéditesLes hostilités dans la bande de Gaza durent depuis plusieurs semaines. Le 7 octobre, le pays a été la cible d'une attaque de plus de 4.000 roquettes en provenance de la bande de Gaza, lancée par la branche militaire du Hamas. Les combattants du mouvement palestinien se sont ensuite infiltrés dans les zones frontalières du sud d'Israël et ont pris plus de 200 otages.En réponse, Tsahal a lancé l'opération "Épées de fer" contre le Hamas dans la bande de Gaza. Pendant des semaines, l'armée israélienne a effectué des frappes aériennes contre des installations, y compris civiles, dans l'enclave.Depuis le début des bombardements israéliens, le bilan des victimes dans la bande de Gaza s'élève à plus de 14.800 personnes, et plus de 36.000 autres ont été blessées.Côté israélien, près de 1.200 personnes ont été tuées dans l’attaque du 7 octobre.

