L’armée russe a abattu un chasseur et un hélicoptère de Kiev en une semaine

L’armée russe a abattu un chasseur et un hélicoptère de Kiev en une semaine

La Défense russe a présenté ce 24 novembre son bilan hebdomadaire sur l'opération spéciale menée en Ukraine. Selon ce rapport, l'armée de Kiev a perdu pendant... 24.11.2023

2023-11-24T16:22+0100

2023-11-24T16:22+0100

2023-11-24T17:43+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

bilan

ministère russe de la défense

mig-29

mi-8

pertes

drone

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/1b/1056642032_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_271eb3a506e9c85837588bcd82980139.jpg

Entre le 18 et le 24 novembre, les forces armées russes ont abattu un avion de chasse MiG-29 et un hélicoptère Mi-8, a rapporté le ministère russe de la Défense dans son bilan hebdomadaire du 24 novembre.Selon l’instance, les troupes ukrainiennes ont aussi perdu 176 drones. En outre, deux missiles antinavires Neptune et d'autres cibles ont également été détruits.La défense antiaérienne a également détruit 15 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et Olkha.Au total, depuis le début de l’opération militaire spéciale, l’armée russe a anéanti 537 avions, 255 hélicoptères et 9.165 drones. Elle a détruit 442 systèmes de défense sol-air, 13.586 chars et autres blindés, 1.185 lance-roquettes multiples, 7.166 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 15.572 autres équipements militaires.Les pertes de KievDepuis le 1er novembre, les troupes ukrainiennes ont perdu plus de 13.700 soldats et environ 1.800 pièces d’armement et d’équipements militaires, a annoncé le ministre russe de la Défense le 21 novembre.En outre, selon les données russes d’octobre, depuis le début de la contre-offensive ukrainienne le 4 juin, Kiev s’est vu privé de plus de 90.000 militaires. Ses troupes ont également perdu 18.000 unités de matériels, dont des Leopard allemands, des AMX français, au moins un Challenger 2 britannique et des véhicules de combat d’infanterie américains Bradley.Trois mois plus tard, Vladimir Poutine a constaté que la contre-offensive ennemie avait "échouée".

russie

ukraine

2023

