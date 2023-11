https://fr.sputniknews.africa/20231117/un-mig-29-et-198-drones-ukrainiens-abattus-en-une-semaine-selon-la-defense-russe-1063613167.html

Trois MiG-29 et 198 drones ukrainiens abattus en une semaine, selon la Défense russe

La Défense russe a présenté son bilan hebdomadaire de l'opération spéciale menée en Ukraine. Trois avions MiG-29 et 198 drones ukrainiens ont été détruits... 17.11.2023, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

défense

défense antiaérienne

russie

conflit ukrainien

ukraine

Entre le 11 et le 17 novembre, les forces armées russes ont porté 24 frappes groupées avec des armes de haute précision et des drones sur des postes de commandement et des centres de déploiement des cadres du groupe tactique Liman, du groupe stratégique Khortitsa ainsi que des membres des formations ultra-nationalistes Azov* et Secteur droit.En outre, des aérodromes, des arsenaux, des entrepôts de munitions, d'armes et de matériel militaire, ainsi que des dépôts de carburant et un centre de formation de snipers et d'ingénieurs ont été ciblés, a fait savoir ce vendredi le ministère russe de la Défense dans son bilan hebdomadaire.Trois avions MiG-29 ukrainiens ont été abattus au cours de cette semaine. De plus, la défense antiaérienne a détruit 22 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS, deux bombes guidées JDAM et 198 drones.Ont été en outre anéantis un radar de système de défense antiaérienne S-300 et trois radars de contre-batterie, dont un Cobra fourni à l'Ukraine par l'Allemagne et deux autres, AN/TPQ-50, par les États-Unis.Pertes de Kiev sur les différents axes:*Organisation interdite en Russie

russie

ukraine

défense, défense antiaérienne, russie, conflit ukrainien, ukraine