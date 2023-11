https://fr.sputniknews.africa/20231124/exercices-dun-train-blinde-russe-sur-une-base-arriere-de-la-zone-de-loperation-speciale---video-1063776535.html

Exercices d’un train blindé russe sur une base arrière de la zone de l'opération spéciale - vidéo

Le ministère russe de la Défense a dévoilé une vidéo montrant l'équipage du train blindé Ienisseï en cours des exercices qui visent à perfectionner leurs... 24.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-24T20:15+0100

2023-11-24T20:15+0100

2023-11-24T20:15+0100

donbass. opération russe

russie

train blindé

international

exercices militaires

opération spéciale

Au cours des exercices, l’équipage du train spécial s’entraîne à utiliser l’armement du train Ienisseï et à protéger nœuds ferroviaires et gares stratégiques.Le Ienisseï est muni de plateformes qui transportent des armes, des équipements et du matériel de combat. Depuis février 2022, le train a escorté plus de 120 convois militaires. Les spécialistes ont rétabli la circulation sur quelque 300 km de voies et en ont débarrassé 3.000 kilomètres de munitions non explosées. Ils ont en outre remis en état 7 ponts

russie, train blindé, international, exercices militaires, opération spéciale