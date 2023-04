https://fr.sputniknews.africa/20230412/un-train-blinde-de-larmee-russe-en-action-dans-une-zone-de-loperation-speciale--video-1058527481.html

Un train blindé de l’armée russe en action dans une zone de l’opération spéciale – vidéo

Un train blindé de l'armée russe en action dans une zone de l'opération spéciale – vidéo

L’armée russe a déployé un train blindé dans une zone de l’opération spéciale et présente sa mission dans une séquence. Il est conçu pour la reconnaissance... 12.04.2023, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a publié ce 12 avril une vidéo montrant le fonctionnement d'un train blindé dans une zone de l’opération spéciale en Ukraine.La séquence présente ce convoi composé de plateformes protégées recouvertes d'un blindage d'une épaisseur allant jusqu'à 20 millimètres. Des armes, des abris pour tirer et divers équipements sont placés sur ces plateformes. La locomotive est située au milieu du train.Selon l’institution, ce véhicule est utilisé pour la reconnaissance technique, le déminage, la réparation des voies ferrées et des petites structures artificielles légèrement endommagées.En outre, il accompagne les trains de cargaisons militaires et de passagers.La vidéo montre des soldats d’un peloton de déminage travaillant sur le talus de la voie ferrée avec des détecteurs à la recherche d'engins explosifs.Parallèlement, des militaires russes lancent un drone pour scanner les environs et repérer des véhicules, des bâtiments ou des personnes suspects.La Défense russe précise qu’à la tête du train se trouve une plateforme ferroviaire équipée de moyens de guerre électronique qui neutralisent les engins explosifs radiocommandés.Elle est aussi chargée de matériaux de construction, car en cas d'explosion, elle encaissera le coup et devra reconstruire la voie.Le train blindé est aussi doté de deux canons antiaériens jumelés de calibre 23 millimètres. Ces armes peuvent viser des cibles aériennes et terrestres, y compris les véhicules blindés ennemis.

